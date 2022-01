Chine : pourquoi le taux de natalité s'effondre-t-il ?

La Chine paie ses 40 ans de politique de l'enfant unique. Malgré les efforts du régime communiste pour convaincre les familles de s'agrandir, le taux de natalité s'est effondré l'an dernier. En 2021, le pays a enregistré seulement 10,62 millions de naissances pratiquement aussi peu qu’en 1961, lors de la Révolution culturelle de Mao Tse Toung.

"Un seul enfant, c'est bien suffisant"

A ce rythme, la Chine pourrait perdre d'ici deux ans son titre de pays le plus peuplé du monde . Les dernières données officielles confirment un vieillissement rapide de la population et l'effondrement de la natalité, malgré la fin de 40 ans de politique de l'enfant unique. Les Chinois ne se pressent pas pour avoir une famille nombreuse, comme cette jeune mère pékinoise.

"Je suis en train de me marier. Je voulais avoir plusieurs enfants, mais j'ai eu mon premier très jeune, à cause de la pression familiale. C'est pour ça qu'avec mon mari, finalement, nous avons décidé de n'avoir qu'un seul enfant, mais c'est bien suffisant", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1.

L'éducation et la santé, un fardeau financier

Les familles se plaignent d'abord de la hausse du coût de la vie, et notamment du fardeau financier que représentent l'éducation et la santé. Pour faire repartir la natalité, l'Etat a ainsi interdit les cours particuliers et envisage un système d'allocations familiales sur le modèle français. Certaines villes offrent même une prime de 3.000 euros pour la naissance d'un troisième enfant.

Si rien n'est fait, le quart de la population chinoise aura plus de 60 ans d'ici 2030, avec des conséquences désastreuses pour le système de retraites qui deviendra impossible à financer.