Chine : la moitié des voitures vendues en juillet étaient hybrides ou électriques

Véhicules hybrides et électriques ont représenté en juillet plus de la moitié des ventes d'automobiles en Chine, une première sur ce marché particulièrement compétitif, selon des chiffres publiés jeudi par une fédération professionnelle. Le mois dernier, 945.000 modèles hybrides y ont été vendus, soit une hausse de 27,6% sur un an, d'après des chiffres communiqués par la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

Première fois que le seuil des 50% est franchi

En outre, 505.000 voitures entièrement électriques ont trouvé acquéreurs (+0,9% sur un an) sur le premier marché automobile mondial, a indiqué la CPCA. Ces modèles ont représenté en juillet 51,1% des ventes totales en Chine, a souligné la fédération.

C'est la première fois que le seuil de 50% est franchi mensuellement. Il y a un an à cette même période, le taux était de 36,1%. En Chine, des dizaines de marques locales innovantes dans l'électrique ont vu le jour ces dernières années et elles rivalisent avec des constructeurs étrangers qui peinent à s'adapter. En juillet, le chinois BYD était de nouveau le champion incontesté de l'électrique dans son pays (près de 246.000 voitures vendues), loin devant l'américain Tesla (plus de 74.000), qui dispose d'une gigantesque usine à Shanghai.

Guerre de prix

BYD, qui commercialise ses voitures dans une cinquantaine de pays, y compris en Europe, fait partie de cette multitude de constructeurs chinois à mettre désormais le turbo à l'étranger. Le groupe avait ravi à Tesla le titre de plus gros vendeur mondial de véhicules de ce type au quatrième trimestre 2023.

Le marché chinois de l'électrique a connu ces dernières années un développement à vitesse grand V, porté notamment par des subventions à l'achat. Le ralentissement économique, qui pèse sur les dépenses de consommation, entraîne toutefois ces derniers mois une guerre des prix entre constructeurs au détriment de leur rentabilité.