Chine : face à une explosion des cas de Covid-19, le pays se tourne vers la médecine traditionnelle

Un cocktail à base de chèvrefeuille, de rhubarbe, de noyaux d’abricot et d’une dizaine de plantes, voilà la recette soi-disant miracle pour guérir le Covid-19. Un élixir né il y a plus de 2.000 ans et qui servait jusque-là à traiter les rhumes. Alors que les cas explosent ces derniers jours en Chine, les autorités appellent la population à se soigner à la maison et vantent certains médicaments traditionnels dont les ventes explosent.

"Les cas asymptomatiques et les cas légers de Covid-19 sont principalement traités par la médecine traditionnelle chinoise, tandis que les patients dans un état grave ou critique sont traités à la fois par la médecine chinoise et par la médecine occidentale", détaille Jia Zhongwu, médecin traditionnel chinois.

Les vaccins étrangers toujours interdits

Pour Pékin, ce recours à la médecine traditionnelle est un bon moyen pour se différencier des pays occidentaux tout en s’appuyant sur des recettes très prisées par les classes populaires. En Chine, les vaccins étrangers ne sont toujours pas autorisés alors c’est un boulevard qui s’ouvre pour ces médicaments dont l’efficacité n’a pourtant jamais été confirmée par une étude scientifique internationale.

Le pays par ailleurs annoncé ce lundi le retrait de l'application utilisée pour tracer les déplacements des habitants et s'assurer qu'ils n'étaient pas dans une zone touchée, nouveau symbole de la sortie de la stratégie "zéro Covid".