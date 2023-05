Chine : des images satellites américaines découvrent l’existence d’un dirigeable dans un complexe militaire

Plusieurs semaines après l’affaire des ballons espions, la Chine fait parler d’elle à cause de ce qui semblerait être un dirigeable militaire. Les images prises par la société américaine d'imagerie satellite Blacksky montrent, en effet, un engin long d’une trentaine de mètres posé dans un complexe militaire. Ces images ont été révélées cette semaine par CNN et que décrypte Alex Marquardt, journaliste spécialiste des questions militaires pour la chaîne américaine.

"Ce que les experts nous disent c’est qu’il s’agit d’un progrès dans le programme militaire d’engins aérien chinois, qui devient beaucoup plus sophistiqué, le dirigeable est plus maniable, plus polyvalent. Un des experts avec qui on a parlé le compare à un sous-marin du ciel", rapporte Alex Marquardt à Europe 1.

Une base connue des services de renseignements

Cet engin serait plus efficace que les ballons espions repérés au-dessus du continent américain au début de l’année. Cette base de Korla où le dirigeable a été identifié sur une piste de décollage se trouve en plein désert du Xinjiang au nord-ouest de la Chine. Une base bien connue des services de renseignements américains car elle abriterait des centres de recherche et de développement d'armes laser, capables d'attaquer les satellites, ainsi que des installations d'essai de missiles balistiques.