«C'était très effrayant» : d'importantes tornades font au moins 18 morts aux États-Unis

Les rafales, allant parfois jusqu'à plus de 200 km/h, ont tout emporté sur leur passage. Le Texas, le Kentucky ou bien encore l'Oklahoma ont été très durement touchés dans la nuit de samedi à dimanche par ce phénomène de tornades. Ces régions sont pourtant habituées à ce genre de phénomènes climatiques, mais rarement avec une telle violence.

"C'est presque comme une zone de guerre"

Dans l'Arkansas, la petite ville de Roger, également sur le parcours des tornades, a été réduite en ruines. Un cauchemar que décrit Tiphanie Reed, une habitante interrogée par Fox Weather : "On a entendu de grosses branches cogner notre toit. De la grêle. C'était très effrayant. Ce matin, en marchant dans le centre-ville avec mon fils, j'avais le cœur brisé devant tous les dégâts. C'est surréaliste. Presque comme une zone de guerre. C'est incroyable".

Les tempêtes perturbent également les transports, alors que les Américains sont en congé ce lundi pour célébrer Memorial Day et que de nombreux voyageurs sont attendus, notamment sur les routes. Le calvaire n'est peut-être pas fini : une nouvelle alerte tornade a été lancée par le Centre de prévision des tempêtes, dans une zone où se trouvent plus de six millions d'Américains.