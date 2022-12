«On n'avait jamais vu ça» : la tempête polaire Elliott gèle les États-Unis

32 morts. Le bilan dramatique et provisoire de la bombe cyclonique qui a balayé une grande partie des États-Unis lors du week-end de Noël. Baptisée Elliott, cette tempête est l'une des plus violentes traversées par le pays depuis des décennies, avec des températures glaciales, voire polaires à certains endroits, des routes coupées, des milliers de vols annulés.

Des véhicules coincés depuis vendredi

Si le plus gros de la tempête est désormais passé, les conditions étaient encore très difficiles dans l'ouest des États-Unis. Les véhicules de secours commencent à peine à pouvoir circuler normalement et à aider des personnes qui sont restées coincées dans leur voiture depuis vendredi pris au piège de la neige et d'une absence totale de visibilité.

D'après le responsable du comté d'Érié (État de New-York), Mark Poloncarz, ces conditions météorologiques sont inédites : "C'est comme si on mettait une feuille blanche devant vous et qu'on la laissait devant vos yeux durant des heures. Ça ressemblait à cela. On n'avait jamais vu ça".

Des millions d'Américains ont également été privés d'électricité une bonne partie du week-end. Le courant est peu à peu rétabli, mais les compagnies qui gèrent les réseaux demandent toujours à leurs clients de restreindre leur usage. Bonne nouvelle, les températures remontent vite. Dans le Wyoming, ouest des États-Unis, les températures s'élevaient à -30 degrés en ressenti. Mardi, il y fera 14 degrés.