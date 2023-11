«C'est un cauchemar qui se reproduit» : l'inquiétude monte chez les Franco-israéliens installés en Israël

La presse israélienne s'inquiète de la montée des actes antisémites à l'étranger et notamment en France. Installé en Israël depuis quinze ans, Jean-David Abramovich suit avec inquiétude la montée de l'antisémitisme en France : "c'est vraiment l'image d'un cauchemar qui se produit et se reproduit. La croix juive, des croix bleues qui ont été peintes sur les murs de Paris, c'est choquant".

"Je n'exclus pas de quitter Israël"

Des images qui ont été diffusées et commentées dans les médias israéliens, mais ces Français en parlent aussi entre eux : "On est tous très inquiets et très alarmés par cette situation et on prend très au sérieux les événements", explique Jean-David. Plus de 100.000 Franco-israéliens vivent en Israël et beaucoup comme lui sont déchirés par ce qu'ils se voient.

"Je n'exclus pas de quitter Israël si les événements devenaient vraiment très difficiles. Mais c'est vrai que du coup la France n'est pas forcément la destination idéale. J'ai peur, il y a une inquiétude qui est là". Et la France n'est pas seule concernée par ce phénomène. Dans le monde entier, les incidents antisémites ont connu une hausse vertigineuse de 1.180 % depuis le début de l'attaque du Hamas le 7 octobre.