Pascal Praud et vous - Tags antisémites, risque d'attentat : «Toute la société devrait avoir peur», estime une auditrice de confession juive

En parallèle de l'attaque du Hamas contre Israël, et de la riposte de l'Etat hébreu, le nombre d'actes antisémites est reparti à la hausse en France. Dans la nuit de lundi à mardi par exemple, une soixantaine d'étoiles de David ont été taguées au pochoir sur des murs du 14e arrondissement de Paris. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Anna, étudiante de confession juive, met en parallèle ces actes et le risque d'attentat plus fort dans l'Hexagone, estimant que "toute la société devrait avoir peur" et pas seulement la communauté juive.