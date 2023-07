«C'est ça l'église» : avant l’ouverture des JMJ, un prêtre de Rennes veut que les jeunes profitent

Près de 40.000 Français vont se déplacer et sûrement plus d’un million de fidèles pour ce pèlerinage géant dès mardi jusqu'au 4 août. Mais déjà, la capitale portugaise a vu arriver ses premiers jeunes. Nicolas Guillou, prêtre à Rennes, un grand habitué des JMJ, veut que les jeunes en profitent pour s’amuser et s'ouvre la religion. Il est arrivé à Lisbonne dans le week-end.

"L'Église, elle, accueille tout le monde"

"Je crois même qu'ils vont faire tous la fête entre deux messes", s'amuse le prêtre rennais. Nicolas Guillou sait que certains jeunes ne vont pas assurer certaines messes. "Mais c'est ça l'église", relativise-t-il. Il ne veut plus que les personnes aient comme image des catholiques, de personnes au garde à vous et tirées à quatre épingles.

"L'Église, elle, accueille tout le monde. Elle a des convictions et elle a le droit de les avoir", ajoute-t-il. Selon le prêtre, elle participe à la solidarité avec les migrants, à l'accueil des plus pauvres, avec des organisations humanitaires. "On ne peut pas nous reprocher ça. Elle a des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui avancent avec ses convictions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la foi", ponctue-t-il au micro d'Europe 1.