Censure littéraire : aux Etats-Unis, 3.362 livres interdits et retirés des écoles, facs et bibliothèques

Aux Etats-Unis, la censure des livres n'a jamais été aussi importante. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, plus de 3.000 titres ont été retirés des bibliothèques scolaires, universitaires, mais aussi des établissements publics. Une tendance qui inquiète au pays de la liberté d'expression.

Les Moms for Liberty à l'origine de cette censure

A la manoeuvre, on retrouve un groupe ultra conservateur, Moms for Liberty. Des mères de familles qui ne veulent pas que leurs enfants soient exposés à des ouvrages qu’elles jugent pornographiques. Elles font donc pression sur les districts scolaires pour faire interdire les titres qui les dérangent. C’est quasiment devenu systématique, ce qu’explique Déborah Caldwell-Stone, de l’associations des bibliothécaires américains. "Nos données montrent que 40% des demandes de censure concernent plus d’une centaine de titres à chaque fois", lance-t-elle.

La censure, une arme politique

Les ouvrages les plus censurés parlent de race, de genre ou d’orientation sexuelle. Les Moms for Liberty sont souvent soutenues par les dirigeants des états républicains. Mais la censure est une arme utilisée quelle que soit le bord politique, comme le rappelle Nadine Strossen, juriste et militante de la liberté d’expression. "La vérité, c’est que la gauche et la droite essayent de supprimer les discours et les idées avec lesquels elles ne sont pas d’accord", affirme-t-elle.

Là où les conservateurs légifèrent, les progressistes tendance woke agissent en amont via l’autocensure, la réécriture, ou l’intimidation. Le résultat est le même : la liberté d’expression est en danger aux Etats-Unis.