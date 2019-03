Carles Puigdemont tête de liste d'un parti catalan pour les européennes

L'ancien dirigeant catalan Carles Puigdemont, qui avait mené une tentative de faire sécession de l'Espagne en 2017, a été choisi samedi pour être tête de liste d'un parti séparatiste catalan pour les élections européennes de fin mai.

Une figure pour mettre en lumière le combat. "Nous croyons que le meilleur moyen de continuer à internationaliser le conflit et pour que l'Europe comprenne ce qui ce passe en Catalogne… est que cette candidature soit conduite par Carles Puigdemont", a déclaré sur Twitter Elsa Artadi, députée du parti indépendantiste Junts per Catalunya (JxCat) au parlement régional catalan.

"Il est temps de prendre une nouvelle initiative pour internationaliser le droit à l'autodétermination de la Catalogne du cœur de l'Europe au monde entier", a tweeté Carles Puigdemont après l'annonce de sa nomination comme tête de liste.

It is time to take another step forward to internationalize #Catalonia's right to #selfdetermination: right from the heart of Europe to the whole world. pic.twitter.com/GPXtXkWpEs