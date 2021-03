Canal de Suez : l'Ever Given a été remis à flot, le trafic reprend

L'Autorité du canal de Suez (SCA) a annoncé lundi la "reprise du trafic" dans cette voie maritime majeure obstruée depuis près d'une semaine par un porte-conteneur géant, l'Ever Given, qui se trouvait encore en travers du canal quelques minutes seulement auparavant. "L'amiral Osama Rabie, président de l'Autorité du canal de Suez, a proclamé la reprise du trafic de navigation dans le canal", a annoncé en milieu d'après-midi la SCA dans un communiqué.

Lundi matin à l'aube, le navire de 400 mètres de long et de plus de 220.000 tonnes, battant pavillon panaméen, avait commencé à bouger, après la libération de sa poupe, immobilisée jusqu'alors sur la rive ouest du canal. Les manoeuvres se sont poursuivies à l'aide de plusieurs remorqueurs, jusqu'à ce que le navire se retrouve de nouveau brièvement coincé en travers du canal, selon des sites de visualisation du trafic maritime et des témoins sur place. Peu après 15H15 (13H15 GMT), le navire s'était enfin retrouvé dans le sens de la circulation au milieu du canal, avec sa poupe et sa proue libérées.

Près de trois jour et demi pour résorber complètement le trafic

La remise à flot du navire a été saluée par de nombreux coups de klaxons des bateaux alentours, alors que le navire commençait à remonter lentement vers le nord du canal, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des images de chaînes de télévision locales ont montré le bateau en train d'avancer.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi n'avait pas attendu la fin du renflouement pour se féliciter plus tôt dans la journée d'une opération "réussie", le célèbre canal étant une importante source de revenus pour le pays. Selon la revue spécialisée britannique Lloyd's List, le blocage a créé un embouteillage de 425 navires, qui attendaient lundi de pouvoir franchir cette voie essentielle au commerce maritime reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Il faudra "trois jours et demi environ" pour tout résorber, a prévenu Ossama Rabie, président de l'Autorité du canal (SCA), sur la chaîne locale Sadaa al-Balad.