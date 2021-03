Canal de Suez : le porte-conteneur Ever Given a commencé à bouger

Le porte-conteneur Ever Given, qui obstrue depuis près d'une semaine le canal de Suez, a "tourné", mais ne flotte pas encore, a déclaré lundi un porte-parole de Shoei Kisen, l'entreprise japonaise propriétaire du navire. Le porte-conteneur de plus de 200.000 tonnes était "bloqué à un angle de 30 degrés" par rapport au bord du canal mais a désormais davantage d'amplitude de mouvement, a ajouté le porte-parole, précisant que le Ever Given avait "tourné", mais ne "flottait pas".

À 80% dans la bonne direction

"Le positionnement du navire a été rétabli à 80% dans la bonne direction", a estimé Ossama Rabie, président la SCA, l'Autorité du canal, cité dans le communiqué, avant d'ajouter : "Et l'arrière du navire s'est éloigné de 102 mètres de la rive alors qu'il était à quatre mètres seulement".

Dans le communiqué, l'amiral Rabie a annoncé le début du renflouement du navire "avec succès". "Les manoeuvres de renflouement vont reprendre quand le débit de l'eau augmentera à nouveau à partir de 11H30 locales", a-t-il précisé, ajoutant que l'eau devait atteindre le niveau suffisant "afin de renflouer totalement le navire de façon à la repositionner au milieu de la voie d'eau".

Une possible "erreur humaine"

Sans donner de précision sur la remise en service de la voie navigable, le responsable égyptien a affirmé que la navigation reprendrait "dès la fin des opérations de renflouement total du navire, qui sera ensuite dirigé vers la zone d'attente" pour dégager le canal.

La poupe du navire de 400 mètres de longueur et de plus de 200.000 tonnes s'est éloigné de la rive ouest du canal, montraient lundi au petit matin les sites de visualisation du trafic maritime Vesselfinder et Myshiptracking. Selon ce responsable du canal, "les équipes sur place ont procédé à des vérifications techniques et elles se sont assurées que le moteur du navire fonctionnait".

La cause de l'incident, survenu le 23 mars, n'était pas encore précisée lundi. L'amiral Rabie a évoqué une possible "erreur humaine" lors d'une conférence de presse samedi. Auparavant, des vents violents combinés à une tempête de sable, avaient été pointés du doigt par différentes sources.