Californie : la belle-fille du père d'Anne Frank rencontre les lycéens ayant fait le salut nazi sur des photos

La belle-fille du père d'Anne Frank a rencontré jeudi, en privé, des lycéens californiens qui s'étaient pris en photo en train de faire le salut nazi à côté d'une croix gammée réalisée avec des gobelets en plastique.

Les adolescents se sont excusés. Eva Schloss a précisé aux journalistes, à la suite de cette entrevue à Newport Beach, que les adolescents s'étaient excusés platement et avaient "appris une leçon de vie". "Les gens ne devraient jamais, jamais oublier ce qu'il s'est passé et comment s'est arrivé", a déclaré cette survivante de l'Holocauste âgée de 89 ans.

"J'étais stupéfaite qu'en 2019, dans une ville avec des personnes bien éduquées, dans une école à la fine éducation, que de tels événements puissent encore arriver." La belle-fille d'Otto Frank, seule survivante de la famille du père d'Anne, qui s'était remarié en 1953, a expliqué avoir raconté aux élèves de cette ville cossue de Californie ce qu'elle avait vécu à Auschwitz.

"Ils pensaient juste faire une blague". La réunion s'est tenue au lycée Newport Harbor, au sud de Los Angeles, où plusieurs des adolescents figurant sur les photos sont scolarisés. Les photos en question ont été réalisées au cours d'une fête et diffusées sur les réseaux sociaux durant le week-end.

"Ils pensaient juste faire une blague", a expliqué celle qui vit à Londres et était de passage en Californie cette semaine pour s'exprimer lors d'un autre événement. Elle a précisé que les jeunes avaient compris le tollé engendré par ces photos.

De plus en plus d'actes antisémites. Les actes antisémites sont en nette hausse aux États-Unis. Selon l'Anti-Defamation League, ONG américaine dédiée à la lutte contre l'antisémitisme, ils ont augmenté de 58% entre 2016 et 2017, pour beaucoup dans un cadre scolaire ou universitaire.

Comme Anne Frank, dont le journal intime publié après sa mort dans un camp de concentration nazi et qui a marqué des générations de lecteurs, Eva Schloss et sa famille s'étaient cachés aux Pays-Bas après l'invasion allemande. Ils ont été dénoncés et envoyés à Auschwitz. Son père et son frère n'en sont jamais revenus. Sa mère s'est remariée avec le père d'Anne Frank, Otto Frank.