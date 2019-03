Californie : des lycéens font le salut nazi en posant avec une croix gammée

Des élèves d'un lycée de Californie se sont pris en photo en train de faire le salut nazi à côté d'une croix gammée réalisée avec des gobelets en plastique, provoquant un tollé dans leur établissement et leur communauté.

Croix gammées et salut nazi au cours d'une fête. Les photos en question ont été réalisées au cours d'une fête et diffusées sur les réseaux sociaux durant le week-end. "Lorsque j'en ai entendu parler, ça m'a révulsé", a déclaré Martha Fluor, vice-présidente du lycée Newport Harbor de la ville de Newport Beach, à environ 60 km au sud de Los Angeles.

2019. White teens are making swastikas for fun and giving Nazi salutes with pride.



These teens are from Newport Harbor High School and Costa Mesa High School in Orange County, California.



Hard to wrap my mind around this kind of bigotry. pic.twitter.com/CYONYfiVOX