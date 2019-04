Brexit sans accord : "Un tel divorce n'est jamais indolore, il y aura toujours un impact", concède Jean-Baptiste Lemoyne

INTERVIEW

À dix jours de la date annoncée du Brexit, le "no deal" devient chaque jour plus probable. Emmanuel Macron a fait savoir mardi qu'il refusait que l'Union européenne (UE) soit "durablement otage" de la crise politique au Royaume-Uni, estimant que sans un "plan alternatif crédible d'ici le 10 avril", Londres "aura[it] de facto choisi de lui-même de sortir sans accord".

"Les parlementaires britanniques disent ce qu'ils ne veulent pas mais n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent", a commenté en fin de journée, au micro de Matthieu Belliard, dans Le Grand journal du soir sur Europe 1, Jean-Baptise Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. "Un tel divorce n'est jamais indolore. Il y aura toujours un impact. Mais l'impact sera plus grand pour nos amis britanniques que pour les Français et les Européens", assure-t-il.

"Nous nous préparons à cette sortie"

Ce responsable ministériel indique que le gouvernement, devant l'imminence d'une sortie brutale, a pris une série de mesures pour en atténuer les effets sur les Français. "Depuis plusieurs mois au gouvernement, avec Nathalie Loiseau [ex-ministre chargée des Affaires européennes, ndlr], Agnès Pannier-Runnacher [secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, ndlr], et aujourd'hui Agnès de Montchalin [nommé secrétaire d'Etat aux Affaires européennes le 31 mars, ndlr], nous nous préparons à cette sortie, à cette hypothèse."

À titre d'exemple, Jean-Baptiste Lemoyne cite une mesure décidée afin de ne pas impacter le secteur touristique, la France accueillant chaque année quelque 11 millions de touristes britanniques : l'exemption de visa pour les séjours courts, approuvée mardi par Bruxelles.

Hauts-de-France, Normandie et Bretagne en première ligne

Jean-Baptiste Lemoyne précise qu'une attention particulière a été portée aux régions françaises susceptibles d'être les plus impactées par ce divorce. "La région des Hauts-de-France, les régions Normandie et Bretagne sont les plus exposées d'un point de vue frontalier. Elles sont très concernées", souligne-t-il. "C'est là que des efforts en ressources humaines ont été faits. En tout, cela représente 580 emplois supplémentaires dans les douanes et les services vétérinaires dans ces trois régions", assure le secrétaire d'Etat, alors que les douaniers français se sont mis en "grève du zèle" depuis un mois, réclamant une revalorisation de leur salaire et davantage de moyens pour faire face au Brexit.

Jean-Baptiste Lemoyne reconnaît toutefois que les entreprises françaises travaillant avec le Royaume-Uni pourraient avoir à faire face à des difficultés administratives. "Les 30.000 entreprises françaises qui exportent au Royaume-Uni vont devoir remplir des formalités supplémentaires", concède-t-il. Il rappelle également que le gouvernement a mis en place une plateforme numérique pour informer les acteurs économiques des scénarios possibles, brexit.gouv.fr. "C'est un moment important, hélas, pour l'Union européenne, et nous devons l'enjamber pour que ça se fasse avec le moins de problèmes possibles pour les particuliers", conclut-il.