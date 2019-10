Brexit : Que pensent les Britanniques de cet accord ?

REPORTAGE

Ils y sont arrivés in extremis. Londres et Bruxelles ont trouvé jeudi un accord sur le Brexit. Encore faut-il que les députés britanniques acceptent de voter cet accord de Brexit... Rendez-vous samedi à la Chambre des Communes. On se souvient que l’accord précédent, négocié à l’époque par Theresa May, avait été rejeté trois fois. Le Premier ministre Boris Johnson met la pression sur ses troupes, mais il n'a pas la majorité au Parlement. En clair, ce n'est pas gagné... En attendant, Europe 1 est allée à la rencontre des Britanniques.