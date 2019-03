Brexit : pour Emmanuel Macron, l'accord de retrait n'est pas "négociable"

Le président français Emmanuel Macron a rappelé mercredi que l'accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) sur le Brexit n'était "pas négociable" et a invité les dirigeants britanniques à sortir "de l'impasse". La situation "est simple" : "l'accord de retrait n'est pas négociable", a déclaré le chef de l'État au cours d'une conférence de presse avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta à Nairobi, au lendemain du rejet de cet accord par le Parlement britannique.

"Nous avons pris note" de ce vote et "je le regrette", a ajouté Emmanuel Macron. "Si les Britanniques demandent un nouveau délai, cela peut être un délai technique pour mettre en oeuvre la sortie", qui serait examiné par Bruxelles et les 27, a-t-il estimé. "Si un délai additionnel était demandé, il faudrait alors qu'on nous explique pour quoi faire (…) Ce ne peut être pour renégocier un accord que nous avons négocié durant de nombreux mois et dont nous avons dit qu'il n'était pas renégociable", a-t-il prévenu.

"L'Europe doit continuer à avancer". "La solution à l'impasse actuelle est à Londres" et "l'Europe doit continuer à avancer. Les citoyens européens dans les 27 autres pays ont décidé de rester dans l'Europe et d'avancer. Nous ne devons pas perdre de temps parce que le monde n'attend pas", a conclu le président de la République.

Les députés britanniques doivent se prononcer mercredi soir sur la possibilité de sortir de l'UE sans aucun accord. Si l'option du "no deal" est rejetée, ils voteront à nouveau jeudi, cette fois sur une proposition de report "limité" du Brexit, prévu pour le 29 mars.