Brexit : les Britanniques doivent apporter une réponse "claire" avant le sommet européen du 21 mars, estime l'Elysée

Londres doit apporter une proposition "claire" sur le Brexit avant le sommet européen des 21 et 22 mars, a indiqué vendredi l'Elysée au lendemain du vote des députés britanniques pour un report de la sortie de l'Union européenne. "Sans clarté, il n'y a pas de solution", relève la présidence française, selon laquelle Londres a le choix entre l'approbation du plan de la Première ministre Theresa May, un "plan alternatif clair et nouveau", ou une sortie sans accord de l'UE qui "s'impose s'il n'y a pas d'alternative possible".