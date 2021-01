Brexit : à Calais, les contrôles à la frontière freinent la fluidité du trafic

REPORTAGE

17 jours après l'entrée en vigueur du Brexit entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne, à Calais, le trafic transmanche revient progressivement à la normale. Mais en plus des nouvelles procédures douanières, tous les transports de marchandises et les agents de la police aux frontières doivent eux-aussi appliquer de nouvelles règles. Des procédure qui alourdissent le travail de ces gardes-frontière, comme l'a constaté Europe 1.

"Bonjour! Passeport, please!". Au terminal tourisme du tunnel sous la Manche, Xavier, le garde-frontière, doit désormais vérifier les durées de séjour limitées, ou les visas nécessaires pour les voyages en Grande-Bretagne. "C'est plus au niveau du passage, des stamps des visas, que ça prend un peu plus de temps en vérification", décrit-il.

Le stamp est le cachet apposé sur le passeport. Mais ces quelques secondes de contrôle en plus ne sont pas sans conséquences sur la fluidité du trafic, explique David, commandant de la police aux frontières chargé des services transfrontaliers. "On est passé d'une durée moyenne de contrôle, pour un ressortissant communautaire, de 20 à 25 secondes, au double, à 45-50 secondes", indique-t-il. "On double le temps de contrôle. Conséquence : des difficultés sur la fluidité qu'on doit anticiper."

Des contractuels embauchés en renfort

Pour faire face à cette situation, une soixantaine de contractuels ont été embauchés en renfort, comme Karim. "On est dehors, en contact direct. On fait les premiers contrôles visuels", explique-t-il à Europe 1. "On est vraiment très utiles, parce qu'on fait gagner du temps à la personne qui est habilitée à vérifier les documents en interrogeant les fichiers. Il faut être sur qu'on a rien loupé. Et on gagne en fluidité."

L'enjeu est capital pour la compétitivité commerciale du tunnel sous la Manche : appliquer les nouvelles règles migratoires Brexit, tout en garantissant la sécurité et la fluidité de la circulation transmanche.