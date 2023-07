Brésil : plus de huit viols par heure ont été enregistrés en moyenne en 2022

Le Brésil a enregistré plus de huit viols par heure en moyenne en 2022, un record, dont 61,4% commis contre des enfants de moins de 14 ans, selon un rapport publié jeudi par une ONG. Le Forum brésilien de sécurité publique a comptabilisé 74.930 viols l'an dernier, une augmentation de 8,2% par rapport à 2021. Dans plus d'un viol sur dix (10,4%), les victimes étaient âgées de moins de quatre ans. Ces données ont été compilées à partir de documents officiels, notamment des registres policiers. Plus de deux tiers des viols (68,3%) ont été commis au domicile des victimes. Et la grande majorité des victimes de 0 à 13 ans ont été violées par des personnes qu'elles connaissaient (86,1%) ou des membres de leur famille (64,4%).

Pour ce qui est des victimes d'au moins 14 ans, près d'un quart (24,3%) des viols ont été commis par un ex-partenaire ou une personne avec qui elles étaient en relation au moment de l'agression. "Durant la pandémie de Covid-19, les écoles sont longtemps restées fermées et les victimes étaient confinées avec leurs agresseurs. Avec la réouverture des écoles, le nombre de dénonciations a augmenté", explique à l'AFP Juliana Martins, coordinatrice institutionnelle du Forum.

1.437 féminicides

"Un grand nombre de viols ne font pas l'objet de plaintes, donc il est fort possible que la situation soit encore pire que ce que montrent les données" du rapport annuel, relève-t-elle cependant. La spécialiste souligne "le rôle fondamental des écoles pour la dénonciation des viols de mineurs". Le rapport de l'ONG a par ailleurs recensé 1.437 féminicides, une augmentation de 6,1% par rapport à l'année précédente, et 245.713 cas de violence conjugale (+2,9%). Le nombre total d'homicides a en revanche légèrement reculé (-2,4%), pour un total de 47.508. Ce chiffre a baissé régulièrement depuis le record de 64.078 homicides enregistrés en 2017.