Bousculade d'Itaewon à Séoul : le chef de la police de la ville inculpé de négligence

Le chef de la police de Séoul a été inculpé de négligence professionnelle pour la bousculade mortelle le jour d'Halloween qui a fait près de 160 morts dans le centre de la ville en 2022, a annoncé le parquet de la capitale sud-coréenne vendredi. Kim Kwang-ho, le chef de l'Agence de la police métropolitaine de Séoul, a été inculpé de négligence professionnelle ayant entraîné des blessures ou la mort, a indiqué dans un communiqué le bureau des procureurs du district ouest de la capitale.

Dans la soirée du samedi 29 octobre 2022, des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart âgées de 20 à 30 ans, étaient sorties pour profiter des fêtes post-pandémiques à Itaewon, un quartier cosmopolite de Séoul. La soirée a viré au drame quand une foule de fêtards s'est retrouvée piégée dans un goulot d'étranglement en pente entre des ruelles de bars et de boîtes de nuit. Plus de 150 personnes sont mortes dans la bousculade.

Mauvaise gestion gouvernementale

Kim Kwang-ho "n'a pas pris les mesures nécessaires, comme déployer suffisamment de forces de police et assurer un commandement et une supervision appropriés" le jour de la catastrophe, bien qu'il ait été en capacité de "prévoir les potentiels dangers découlant" de la présence d'un trop grand nombre de personnes, explique le communiqué du parquet. Kim Kwang-ho, le plus haut fonctionnaire de police face à la justice pour cette tragédie, a été inculpé sans détention.

En janvier 2023, lui et 22 autres fonctionnaires de la police, des secours et des bureaux de districts avaient été déférés au parquet par une enquête spéciale de la police pour leur rôle présumé dans la mauvaise gestion gouvernementale de ce drame. Les procureurs ont inculpé les chefs de la police du district de Yongsan, qui comprend le quartier d'Itaewon, et de la mairie du district, mais n'avaient pas pris de décision pendant plus d'un an concernant Kim Kwang-ho.

"Le chef Kim doit immédiatement quitter ses fonctions", appellent les familles

Ce dernier "ainsi que le chef de la police de Yongsan et le directeur de la mairie de Yongsan, qui sont actuellement en procès, ont collectivement causé la mort de 158 individus et les blessures de 312 individus en raison de négligence professionnelle". Les familles des victimes ont dit regretter le long délai avant la décision d'inculper Kim Kwang-ho.

"Le chef Kim doit immédiatement quitter ses fonctions et être traduit en justice", ont appelé les familles dans un communiqué. "Le président Yoon Suk Yeol doit licencier Kim immédiatement".