Birmanie : Aung San Suu Kyi "assignée à résidence" dans la capitale et "en bonne santé"

L'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée lundi par un coup d'Etat, est "assignée à résidence" dans la capitale Naypyidaw et "en bonne santé", a indiqué vendredi un porte-parole de son parti. "Elle est assignée à résidence (...) et en bonne santé à son domicile", a indiqué Kyi Toe, porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie (LND). Aung San Suu Kyi a été inculpée pour avoir enfreint une obscure règle commerciale. Plusieurs autres responsables de la LND ont également été interpellés.

L'armée poursuit les arrestations

Des centaines de manifestants se sont réunis vendredi à Rangoun pour protester contre le coup d’État qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, alors que l'armée poursuit les arrestations. Ces professeurs et étudiants se sont rassemblés devant l'Université Dagon à Rangoun, première manifestation d'importance contre le putsch. Ils ont fait le salut à trois doigts, un geste de résistance emprunté aux films américains Hunger Games et scandé "longue vie à Mother Suu", Aung San Suu Kyi, "assignée à résidence" dans la capitale Naypyidaw et "en bonne santé", d'après un porte-parole de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND).

"Tant qu'ils (les généraux) garderont le pouvoir, nous ne viendrons pas travailler. Si tout le monde fait ça leur système ne tiendra pas", a déclaré à l'AFP Win Win Maw, professeur au département d'histoire. Un rassemblement similaire a eu lieu devant une autre université de la ville. Des dizaines de fonctionnaires de plusieurs ministères ont également cessé le travail, arborant un ruban rouge, couleur du parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie (LND).

La veille, des avocats et médecins avaient pris part à la protestation, tandis que des habitants de Rangoun klaxonnaient et tapaient sur des casseroles pour "chasser les démons", les militaires. Quatre étudiants, arrêtés lors d'un petit rassemblement à Mandalay (centre), ont été inculpés vendredi.