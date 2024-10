Belgique : Greta Thunberg arrêtée à Bruxelles lors d'une manifestation

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été interpellée, samedi à Bruxelles, aux côtés de plusieurs dizaines de manifestants, lors d’une action contre les subventions aux énergies fossiles. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une manifestation organisée par le mouvement United for Climate Justice, visant à alerter sur l’urgence climatique et à appeler l’Union européenne (UE) à prendre des mesures plus strictes pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Un sit-in pour bloquer la circulation

Greta Thunberg, âgée de 21 ans, et d’autres militants se sont séparés de la marche principale pour organiser un sit-in sur une voie de circulation, bloquant temporairement la route. Refusant de quitter les lieux malgré les demandes de la police, les manifestants ont été arrêtés pour désobéissance civile. Greta Thunberg, qui n'en est pas à sa première interpellation pour des actions similaires dans plusieurs pays, a une fois de plus mis sa notoriété au service de la cause climatique.

Un appel à l’UE pour éliminer les subventions aux énergies fossiles

La manifestation, qui a débuté devant le Parlement européen à Bruxelles, visait à dénoncer les subventions massives accordées aux combustibles fossiles par les États membres de l’UE. Les manifestants estiment que ces aides publiques sont incompatibles avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Selon eux, l’élimination immédiate de ces subventions est cruciale pour réussir cette transition.

L'objectif de la neutralité climatique d'ici 2050 "ne se produira pas sans une élimination immédiate des subventions aux combustibles fossiles", ont écrit des militants de la lutte contre le changement climatique, des scientifiques et des économistes dans une lettre ouverte aux dirigeants de l'UE rendue publique par les organisateurs de la marche.

"Jusqu'à ce que ces changements nécessaires se produisent, les gens continueront de descendre dans la rue pour faire entendre notre voix et vous demander des comptes", ajoute la lettre ouverte.

Des actions récurrentes de désobéissance civile

Greta Thunberg, connue pour ses actions militantes et ses appels constants à des politiques climatiques plus ambitieuses, n’hésite pas à participer à des actions de désobéissance civile pour sensibiliser l’opinion publique et faire pression sur les décideurs politiques. Son arrestation à Bruxelles s'inscrit dans une série d’interpellations récentes, survenues dans divers pays, pour des manifestations similaires visant à dénoncer l’inaction climatique des gouvernements et des institutions internationales.

Ce type d’actions directes, comme celles menées à Bruxelles, montre la détermination croissante des militants climatiques à maintenir la pression sur les responsables politiques. Ils considèrent que la lutte contre le changement climatique nécessite une transformation radicale des politiques énergétiques, avec une urgence particulière sur la fin des financements aux industries polluantes.