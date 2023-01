Covid-19 : les Chinois se disent soulagés après la réouverture des frontières

La Chine a levé dimanche la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger, mettant fin à trois ans d'isolement du pays au moment où il est confronté à une flambée des cas de Covid-19. Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, qui ont durement affecté son économie et finit par déclencher des manifestations dans tout le pays, la Chine a brutalement levé le mois dernier la plupart de ses mesures de lutte contre la pandémie.

Un soulagement

Les premiers arrivants ont exprimé leur soulagement de ne pas avoir à subir les quarantaines exténuantes devenues le quotidien des Chinois en raison de la stratégie "zéro Covid" décidée par les autorités et de pouvoir enfin revoir leur famille. "Je retournais souvent en Chine avant le coronavirus. Et là, c'était fermé depuis si longtemps. Beaucoup de choses me manquaient comme la nourriture chinoise et mes amis", explique une étudiante chinoise au micro d'Europe 1.

Seule contrainte pour les Chinois : un test PCR obligatoire au départ comme à l'arrivée en Chine et des liaisons aériennes encore très limitées donc très chères. Les six vols hebdomadaires reliant la France et la Chine passeront à huit vols en février. La moyenne d'une centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie semble encore lointaine.