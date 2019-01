Avec l'aide du Pink Floyd Roger Waters, deux enfants emmenés par leur père chez l'Etat islamique quittent la Syrie

Deux enfants originaires des Caraïbes qui avaient été emmenés en Syrie par leur père ayant rallié le groupe djihadiste État islamique (EI) ont retrouvé lundi leur mère et seront rapatriés grâce à l'aide d'un des fondateurs de Pink Floyd, selon l'avocat de la famille.

Les autorités semi-autonomes kurdes ont remis les deux enfants à leur mère dans la ville de Qamichli, dans le nord-est de la Syrie, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Les enfants avaient été kidnappés en 2014. Selon l'avocat Clive Stafford-Smith, Ayoub Ferreira, âgé actuellement de sept ans, et son frère Mahmoud, 11 ans, avaient été "kidnappés" en 2014 à Trinité-et-Tobago, un État des Caraïbes, par leur père qui avait décidé de les emmener dans la région de Raqa, ancienne "capitale" de facto de l'EI dans le nord syrien.

La ville a été prise à l'EI fin 2017 par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington dans la lutte antidjihadiste, qui contrôlent une grande partie du nord de la Syrie, dont la ville de Qamichli. "Ils ont été kidnappés le 20 juin 2014, au lendemain du troisième anniversaire d'Ayoub", a indiqué Clive Stafford-Smith.

Roger Waters "a fait venir la mère par avion". Évoquant des procédures complexes et coûteuses pour assurer le rapatriement des enfants, Clive Stafford-Smith a affirmé que le Britannique Roger Waters, membre fondateur du mythique groupe de musique Pink Floyd, avait proposé d'aider la famille. Rogers Waters "a accepté de payer pour tout, il a fait venir la mère par avion depuis Trinidad", a-t-il souligné.

Après une montée en puissance en 2014 en Syrie et en Irak, l'EI a été mis en déroute par de multiples offensives lancées dans ces deux pays. Au pic de son "califat", il avait attiré des milliers de combattants étrangers dans ses rangs, certains venant avec des membres de leur famille.

Le père a été tué. Un responsable des autorités semi-autonomes kurdes en charge des Affaires étrangères, Fener Al-Gayit, a indiqué que les deux enfants avaient été retrouvés dans la région de Raqa il y a plusieurs mois puis transférés vers les zones sous contrôle des FDS. Il a précisé que le père avait été tué, sans fournir plus de détails.

Près d'un millier de djihadistes présumés ainsi que 550 femmes et environ 1.200 enfants, tous étrangers, sont actuellement aux mains des forces kurdes, selon des responsables. Déclenché en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 360.000 morts et déplacé des millions de personnes.