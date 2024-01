Aux Etats-Unis, le Texas est au cœur d’une bataille politique autour de la question migratoire

Aux États-Unis, rien ne va plus entre Washington et le gouverneur républicain du Texas, bien décidé à régler lui-même la crise migratoire à ses frontières. Depuis maintenant près de trois semaines, la garde nationale du Texas, qui est sous les ordres du gouverneur, Greg Abbott, a pris le contrôle d'une partie de la frontière avec le Mexique pour bloquer le passage des migrants. Les soldats empêchent également les agents fédéraux d'accéder à cette frontière dans ce qui ressemble presque à une minisécession.

"Cette frontière ouverte, une horrible trahison à l'Amérique"

Du côté de Washington, le Sénat et la Maison-Blanche discutent depuis des semaines pour trouver une solution. Mais Donald Trump et ses alliés au Congrès ont tout fait pour faire capoter les négociations, ce dont le candidat républicain est très fier. "Ils étaient sur le point d'adopter une très mauvaise loi. En tant que chef de notre parti, il n'y a aucune chance que je soutienne cette frontière ouverte qui est une horrible trahison à l'Amérique", a lancé l'ancien président des États-Unis.

L'immigration, un dossier brûlant à l'approche de l'élection présidentielle

Donald Trump voit évidemment un avantage à laisser pourrir la situation à la frontière. C'est un thème de campagne qui résonne dans son électorat. Mais les démocrates pourraient aussi utiliser l'argument de son obstruction permanente pour souligner que l'ancien président préfère les manœuvres politiciennes au bien du pays. Il semble de plus en plus compliqué de faire passer la moindre loi dans un pays plus divisé que jamais.