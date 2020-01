Australie : pourquoi les koalas sont si fragiles en cas d'incendie

Entre 5.000 et 8.000 koalas auraient péri dans les terribles incendies qui, depuis plusieurs jours, ravagent l'Australie. Et les images de ces animaux au poil brûlé, ou s'approchant des hommes pour quémander à boire, font le tour du monde. De fait, les petits mammifères sont particulièrement fragiles en cas de feu de forêt. Baptiste Mulot, vétérinaire, explique pourquoi à Europe 1.

Fatal réflexe de survie

"La particularité du koala, c'est que c'est un animal qui vit dans son garde-manger. Il se nourrit d'eucalyptus et vit dans cet arbres-là", explique ce responsable vétérinaire du zoo de Beauval et spécialiste des koalas. "Donc le koala va avoir comme réflexe de survie de monter dans l'arbre pour se cacher, et va brûler en même temps que lui."

Dans plusieurs vidéos qui ont circulé, on a pu voir des koalas boire à la gourde d'un cycliste, ou être abreuvés par un pompier. "Et ce sont des images très rares car le koala fait partie de ces espèces qui ne boivent pas", rappelle Baptiste Mulot. "Il s'hydrate grâce à l'eau contenue dans les feuilles d'eucalyptus ou la rosée dessus." Qu'il s'approche ainsi des hommes pour boire est "un signe qu'il y a un gros problème de déshydratation chez ces animaux."