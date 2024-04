Au Japon, Google Maps attaqué en justice par des médecins mal notés sur le site

Une soixantaine de médecins japonais ont lancé une action en justice collective à l'encontre de Google Maps pour avoir ignoré les avis négatifs et virulents dont ils font parfois l'objet. Les médecins réclament 1,4 million de yens (8.500 euros) de dommages et intérêts au géant américain d'internet qu'ils estiment responsable de ne pas avoir agi pour lutter contre ces critiques.

Ils l'ont assigné en justice jeudi, affirmant qu'ils sont dans l'impossibilité de répondre ou de réfuter les avis préjudiciables à leur réputation en raison de leur obligation de respecter la confidentialité des patients. "Les personnes qui publient des avis en ligne peuvent dire n'importe quoi de manière anonyme, même s'il ne s'agit que de calomnies ou d'insultes", a déclaré à la presse l'un des médecins.

>> LIRE AUSSI - Comment des millions de fausses entreprises essayent de nous arnaquer sur Google Maps

"C'est comme si j'étais un punching-ball"

"C'est comme si j'étais un punching-ball", a-t-il affirmé sous couvert de l'anonymat. Selon un avocat des plaignants, l'affaire portée devant le tribunal de district de Tokyo serait la première action collective dans le pays visant une plateforme en raison d'avis négatifs en ligne.

"Malgré la facilité avec laquelle ils sont postés, il est devenu extrêmement difficile de faire retirer les avis", a expliqué à l'AFP l'avocat Yuichi Nakazawa."Cela peut conduire les médecins à faire leur travail en redoutant constamment de faire l'objet d'horribles critiques", a-t-il ajouté.

L'objectif de nombreux établissements médicaux n'est pas de satisfaire les patients mais de traiter leurs maladies d'un point de vue professionnel, selon la plainte. "Les cliniques qui ne donnent aux patients qu'un diagnostic superficiel et prescrivent des médicaments à la demande n'auraient pas leur place d'un point de vue médical, mais seraient très appréciées par les patients", peut-on lire dans ce document.

Refus d'examens médicaux

Si rien ne venait à changer, les médecins "pourraient hésiter à se montrer fermes et refuser des examens ou des médicaments inutiles demandés par les patients", a averti M. Nakazawa. En fin de compte, cela ne rend pas service à la société, a-t-il ajouté.

Les plaignants reconnaissent que Google supprime certains avis sur Maps en vertu de ses propres critères qu'ils estiment cependant opaques. Google a déclaré à l'AFP "s'efforcer de réduire les contenus inexacts et trompeurs sur Google Maps". "Grâce à la combinaison d'opérateurs humains et d'ordinateurs, nous protégeons le profil des entreprises 24 heures sur 24 et supprimons les critiques injustes", a déclaré le géant américain.