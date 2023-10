Attaque du Hamas : «Je suis démuni», le désespoir du mari de Céline, franco-israélienne disparue depuis samedi

Près de 800 morts du côté israélien, et presque autant du côté palestinien. Depuis le lancement de l'offensive du mouvement islamiste palestinien, le Hamas, sur le territoire israélien, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Plus de 100 Israéliens auraient été pris en otage par les terroristes, selon le gouvernement de l’État hébreu. Du jamais vu dans l'histoire du pays pris par surprise. Au moins deux Français ont été tués dans l'attaque et près de 14 autres sont portés disparus depuis samedi, dont un mineur de 12 ans.

Un dernier sms avant le silence

C'est le cas notamment de Céline Ben David Nagar, une franco-israélienne de 32 ans originaire de Lyon, qui vit à Tel-Aviv. Depuis samedi et son dernier sms, son mari la cherche partout en Israël. Ce samedi, alors qu'elle est en route avec un couple d’amis en direction d'un festival de musique Nova, une pluie de roquettes s'abat près de la frontière.

"Ne t'inquiète pas, les soldats sont là", envoie-t-elle à son mari. Depuis, plus aucune nouvelle. Pour son époux, des terroristes du Hamas étaient déguisés en soldats. Parti à sa recherche, ce dernier a fini par retrouver le véhicule de sa femme.

"Je suis complètement désemparé"

"La voiture était criblée de balles, les vitres étaient brisées", confie-t-il au micro d'Europe 1. "On n'a pas vu beaucoup de traces de sang. Ce qui nous laisse à penser, vu qu’on n’a pas non plus trouvé de corps, que tous les trois, Céline ainsi que ses amis ont été kidnappés", poursuit-il.

Pour les proches de Céline Ben David Nagar, c'est le moins pire des scénarios, selon ses proches, qui se forcent désormais à regarder de sanglantes vidéos d’assassinat diffusées par le Hamas, pour tenter d’identifier Céline. "Je suis complètement désemparé, je suis démuni, je n’en peux plus de cette attente. Je ne dors plus depuis que ma femme a disparu, on est sans nouvelles. C’est extrêmement compliqué", s'alarme son mari.

Et si Céline est vivante, qu’en est-il de son état de santé, s’inquiète l’entourage de la jeune maman d’un bébé de six mois.