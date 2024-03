Attaque terroriste à Moscou : «ça ne va absolument rien changer sur le front en Ukraine», avance Sergeï Jirnov

Une fusillade suivie d'un énorme incendie dans la salle de concert du Crocus City Hall, à Krasnogorsk, en banlieue de Moscou, où ont pénétré plusieurs hommes armés, a fait vendredi soir au moins 60 morts et au moins 115 blessés. L’État Islamique (EI) revendique cet attentat et les forces de l'ordre russes ont indiqué être "à la recherche" des assaillants et les autorités ont averti que le bilan de l'attaque "peut augmenter". Si la Russie a déjà connu une série d'attaques terroristes en 2002, en 2004 et 2010, cette nouvelle attaque pose question, à peine une semaine après la réélection de Vladimir Poutine à la tête du pays.

Vers un état d'urgence en Russie ?

"La guerre en Ukraine focalise notre attention sur d'autres thématiques. Mais le terrorisme international et le terrorisme islamiste n'est pas du tout à enlever de l'actualité en Russie", avance Sergeï Jirnov, ancien membre du KGB et expert en relation internationale et en renseignement. "À mon avis, ça ne va absolument rien changer sur le front en Ukraine. Mais en revanche, Poutine sera obligé de proclamer un état d'urgence par rapport à cette menace terroriste dans plusieurs villes de Russie. Et cela, bien évidemment, ça aura une conséquence dans l'organisation des services secrets. Mais à mon avis, il n'y aura pas de conséquence directe sur la guerre en Ukraine", complète-t-il.

Vladimir Poutine, qui a été informé "dès les premières minutes" de l'attaque, selon le Kremlin, a souhaité un prompt rétablissement aux victimes et remercié les médecins, après avoir reçu les rapports des responsables des forces de l'ordre et des services de secours. Il ne s'est pas encore exprimé publiquement. Le Comité d'enquête a diffusé une vidéo montrant les enquêteurs en train de travailler dans le hall de la salle de concert, où l'on peut voir une arme automatique et des chargeurs de munitions.