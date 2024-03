EN DIRECT - Fusillade à Moscou : l'Ukraine n'a «rien à voir» avec l'attaque, assure Kiev

Scène d'effroi dans le complexe Crocus City Hall à Moscou. Cette salle de concert de la capitale russe a été le théâtre d'une fusillade ce vendredi dans la soirée. Le bâtiment s'est ensuite embrasé. Le FSB fait état d'au moins 40 morts, selon un bilan provisoire, tandis que la diplomatie russe dénonce un "attentat terroriste sanglant".

Les principales informations : Une fusillade a éclaté dans une salle de concert de Moscou

Au moins 40 morts sont à déplorer selon le FSB

La diplomatie russe a dénoncé un "attentat terroriste sanglant"

L'Ukraine "n'a rien à voir" avec la fusillade, assure Kiev

La police russe annonce être à la recherche des assaillants

Les forces de l'ordre se disent "à la recherche" des assaillants

Les forces de l'ordre russes ont indiqué être "à la recherche" des assaillants responsable de l'attaque dans la salle de concert Crocus City Hall près de Moscou. "Des unités spéciales de la garde nationale russe travaillent sur le site de l'attaque terroriste du Crocus City Hall. Elles sont à la recherche des criminels et évacuent les citoyens du bâtiment", a indiqué la garde nationale, Rosgvardia, sur son compte Telegram.

Vladimir Poutine informé en temps réel

Le président Vladimir Poutine est "constamment" informé et l'a été "dès les premières minutes" de l'attaque meurtrière. "Dès les premières minutes de l'incident au Crocus City Hall, le président a été informé du début de la fusillade. Le président est constamment informé par tous les services concernés de ce qui se passe et des mesures prises", a déclaré Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.

La Russie "détruira" les dirigeants ukrainiens s'ils sont liés à l'attaque

L'ex-président russe Dmitri Medvedev a assuré vendredi que la Russie "détruira" les dirigeants ukrainiens s'il s'avère qu'ils sont responsables de l'attaque meurtrière dans cette salle de concert. "S'il est établi qu'il s'agit de terroristes du régime de Kiev (...) ils doivent tous être retrouvés et détruits sans pitié en tant que terroristes. Y compris les dirigeants de l'Etat qui a commis une telle atrocité", a lancé sur Telegram l'ancien président russe, numéro deux du Conseil de sécurité du pays.

L'Ukraine "n'a rien à voir" avec la fusillade à Moscou

L'Ukraine "n'a absolument rien à voir" avec la fusillade à Moscou, a déclaré un conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak en la qualifiant d'"acte terroriste". "Soyons clairs, l'Ukraine n'a absolument rien à voir avec ces événements", a assuré sur Telegram Mykhaïlo Podoliak dont le pays combat depuis deux ans une invasion russe.

La Maison-Blanche n'a "pas d'indication à ce stade" d'une implication ukrainienne

La Maison-Blanche, qui "n'a pas d'indication à ce stade que l'Ukraine ou des Ukrainiens soient impliqués" dans l'attaque. "Je vous déconseillerais, à un stade aussi précoce, de faire un lien avec l'Ukraine", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

Des combattants russes pro-Ukraine nient toute implication dans l'attaque à Moscou

La légion Liberté de la Russie, un groupe de combattants russes anti-Kremlin basé en Ukraine, a nié toute implication dans l'attaque armée meurtrière vendredi dans une salle de concert en banlieue de Moscou. "Nous soulignons que la Légion ne combat pas les civils russes", a dit ce groupe, qui rend responsable "le régime terroriste de Poutine".

40 morts et 100 blessés, selon le FSB

Au moins 40 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées vendredi soir dans une attaque par des hommes armés dans une salle de concert en banlieue de Moscou, ont indiqué les forces de sécurité (FSB) "Le bilan préliminaire de l'attentat terroriste perpétré dans le complexe Crocus City Hall est actuellement de 40 morts et de plus de 100 blessés", a déclaré le FSB cité par les agences russes.

Une enquête ouverte pour "acte terroriste"

Les enquêteurs russes ont ouvert vendredi une enquête pour "acte terroriste". "Le Comité d'enquête russe a ouvert une affaire pénale pour acte terroriste dans la région de Moscou", a indiqué sur Telegram cet organe chargé des principales investigations criminelles dans le pays.

La diplomatie russe dénonce un "attentat terroriste sanglant"

La diplomatie russe a dénoncé vendredi comme "un attentat terroriste sanglant" la fusillade et l'incendie meurtriers provoqués par des inconnus armés. "La communauté mondiale tout entière se doit de condamner ce crime odieux !", a ajouté sur Telegram la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. Les services de sécurité russes (FSB) ont jusqu'ici évoqué "une attaque" ayant fait des morts et des blessés.