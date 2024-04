Attaque en Australie : deux Français se sont «comportés en véritables héros», salue Emmanuel Macron

"Deux de nos compatriotes se sont comportés en véritables héros. Très grande fierté et reconnaissance", écrit le président français, qui adresse aussi ses "condoléances" aux "Australiens frappés par l'attaque", sur X. Samedi 13 avril, une attaque au couteau dans un centre commercial de Sydney a fait six morts et huit blessés graves.

Silas Despreaux et Damien Guerot ont "fait montre d'un grand courage en tentant d'arrêter l'assaillant", a précisé l'ambassadeur de France. L'un des deux, Damien Guerot, qui l'a héroïquement repoussé à l'aide d'un poteau dans un escalator, se verra offrir la citoyenneté australienne, a annoncé mardi le Premier ministre Anthony Albanese.

Cinq femmes et un agent de sécurité pakistanais ont été tués au cours de l'attaque, qui n'a pas été imputée au terrorisme. La police cherche à savoir si l'assaillant, un homme de 40 ans souffrant de troubles mentaux, ciblait spécifiquement les femmes.