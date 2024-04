«L'homme a repris son couteau avant de poignarder une femme» : à Sydney, le témoignage d'un commerçant qui a assisté à l'attaque

L'Australie en deuil. Samedi, une attaque au couteau perpétrée dans un centre commercial de Sydney a fait six morts et plusieurs blessés graves, dont un bébé de 9 mois. L'assaillant est un homme de 40 ans, atteint d'une maladie mentale, selon la police australienne qui a écarté la piste terroriste. Une scène traumatisante pour les centaines de personnes présentes au moment des faits. Parmi eux, Yohann François Philippe, qui travaille comme vendeur dans l'une des boutiques du centre commercial. Il s'est confié à Europe 1 en exclusivité.

C'est le milieu de l'après-midi. Les allées du centre commercial de Bondi Junction sont noires de monde quand un homme armé d'un grand couteau se met à frapper de tous les côtés. Au troisième étage, Yohann François Philippe est en train de travailler dans sa boutique de bagages quand il entend soudain des cris. "Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'une manifestation violente. C'était très confus. Puis c'est devenu beaucoup plus clair", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Scène d'horreur

Il aperçoit une personne ensanglantée gisant au sol, ferme boutique, verrouille les portes pour se mettre à l'abri quand une femme vient soudain frapper, hurlant de frayeur. "Quand on lui a ouvert la porte, on a vu l'assaillant chuter derrière elle et un couteau tomber de sa main, on l'a tirée à l'intérieur avant de refermer la porte. L'homme s'est relevé, a repris son couteau calmement avant de poignarder une femme."

Yohann et son collègue assistent, impuissants, à cette scène d'horreur. L'assaillant poursuit sa course meurtrière dans les allées du centre commercial, tuant six personnes et en blessant gravement huit autres, dont un bébé. L'homme est abattu quelques minutes plus tard par une policière.