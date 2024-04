Menaces de l'Iran à l'encontre d'Israël : pour le Général Jean-Paul Paloméros, la position de Téhéran n’est pas simple

L’offensive du Hamas en Israël, c’était il y a 6 mois ce dimanche. Six mois que les affrontements font rage. Selon les derniers bilans, 32.000 Gazaouis auraient perdu la vie depuis octobre et un peu moins de 2.000 Israéliens. Et la pression ne redescend pas dans la région, au contraire. Depuis quelques jours, elle remonte plus fort que jamais, la faute à l'Iran, qui, depuis lundi, accuse Israël d’avoir mené une attaque contre son ambassade à Damas, en Syrie, tuant sept soldats dont des hauts gradés. Le régime de Téhéran a promis de sévères représailles, sans préciser comment il mènera la riposte. Mais jusqu'où peut aller l'Iran ?

Une attitude "assez troublante"

Pour le Général Jean-Paul Paloméros, expert des questions géopolitiques, la position de l'Iran n'est pas simple. "Ils pourraient frapper les colons israéliens. Peut-être essayer de trouver des cibles qui soient pas très bien défendues et peut-être pas stratégiques, parce que cela entraînerait une riposte considérable d'Israël", estime-t-il au micro d'Europe 1. Selon lui, la marge de manœuvre de l'Iran n'est pas énorme.

"Ce que craint l'Iran, c'est évidemment que s'ils avancent à visage découvert, Israël répondra fermement. Cela embraserait un peu plus encore la région. L'attitude de l'Iran est assez troublante. Cela dit, Israël, qui a eu à faire face à cette attaque du Hamas, veut en découdre aussi avec le Hezbollah, parce qu'il sait très bien que c'est un front unique", conclut-il.