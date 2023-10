Attaque du Hamas en Israël : qui est Mohammed Deif, le leader des brigades islamistes Ezzedine al-Qassam ?

Selon l'armée israélienne, plusieurs centaines de terroristes du Hamas ont participé aux opérations du 7 octobre dernier. Les attaques contre Israël ont été coordonnées par les brigades islamistes Ezzedine al-Qassam, le bras armé du Hamas, qui sont dirigées par un homme : Mohammed Deif. C’est un fantôme, depuis 30 ans, l’armée israélienne n’a jamais réussi à le tuer ou à le capturer et c’est dans le dédale des rues et des ruines de Gaza qu’il se cache quelque part dans les caves, les tunnels, ou chez des sympathisants du Hamas.

"Invité"

La seule photo officielle de lui qui circule remonte à plus de vingt ans. On ne connaît pas non plus son vrai nom, "Deif" est, en fait, un surnom arabe qui se traduit littéralement par "invité". Une référence au fait qu’il ne reste jamais au même endroit plus d’une nuit pour échapper à la vigilance de l’armée israélienne.

Il a déjà survécu à huit tentatives d’assassinats. En août 2014, un bombardement israélien visant un bâtiment où il se cachait tuera l’une de ses femmes et un nouveau-né, mais lui, en réchappe de justesse. Toutefois, il n'en sort pas indemne, il aurait perdu un œil, une main, subi des pertes d’audition et des dommages neurologiques. Pour Tel Aviv en tout cas, il est plus que jamais l’homme à abattre.