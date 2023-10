Attaque du Hamas : «C'est la guerre et je peux être tué», de jeunes israéliens se préparent à partir au combat

À la frontière avec Gaza, 360.000 réservistes israéliens ont été appelés à servir dans l’armée depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier. C’est le plus important appel de toute l’histoire d’Israël. Deux mois après la fin de son service militaire, Yoav Ginsburg a été appelé à rejoindre son bataillon ce week-end. Europe 1 l'a rencontré.

"Je dois aller combattre pour que l'on puisse vivre en paix"

Cet appel de l’armée, Yoav l’attendait depuis plusieurs jours déjà. Quand il décroche son téléphone, son regard change. On peut lire dans ses yeux autant d’appréhension que de détermination. "Ça m’est soudain tombé dessus. Quand ils m’ont dit 'tu rejoins l’armée jusqu’à nouvel ordre', je me suis dit 'wow'. Maintenant, je réalise que je pars, que c’est vraiment dangereux, que c’est la guerre et que je peux être tué."

Après deux jours d'entraînement, le jeune homme rejoindra son unité. Où et pour combien de temps ? Il n’en a aucune idée pour l’instant, mais il se dit prêt. "Je crois aussi que je dois aller combattre pour être sûr que l’on puisse avoir un futur dans ce pays, vivre en paix, et ne pas être sous une menace permanente. Je le fais aussi pour ma famille qui m’attend à la maison", explique le jeune homme au micro d'Europe 1.

"Avoir peur secrètement"

Yoav rentre chez lui prévenir sa famille. Sa mère est inquiète. "Rien", dit-elle, ne peut préparer des parents à voir leurs enfants partir combattre. "Je ne peux pas dire que l’on donne notre bénédiction pour qu’il parte, mais nous savions que ça allait arriver", reconnaît Natasha, la mère de Yoav. "Ce qu’il nous reste à faire c’est de prendre une grande respiration, et d’avoir peur, mais d’avoir peur secrètement."

C’est l’une des premières fois que Natasha évoque sa peur devant son fils. Elle doit désormais rester forte pour le soutenir.