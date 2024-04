Attaque de Téhéran : «L'Iran est une menace pour le monde», estime l'ambassadrice d'Israël en France

En réponse à des frappes israéliennes contre son consulat à Damas début avril, l'Iran a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque sans précédent contre Israël. Au total, plus de 300 drones et missiles ont été lancés par Téhéran. Cette attaque iranienne est une réponse à la frappe qui a détruit le 1er avril le consulat iranien à Damas et coûté la vie à sept membres des Gardiens de la révolution, dont deux hauts gradés. L'Iran a accusé Israël de cette frappe, mais ce dernier n'a ni confirmé ni démenti. Cette attaque, la première menée directement par la République islamique contre le territoire israélien, fait craindre un embrasement régional. Pour l'occasion, Alona Fisher-Kamm, ambassadrice d'Israël en France, était l'invitée de Pierre de Vilno ce dimanche soir.

"On ne peut pas rester sans réaction"

Concrètement, est-ce qu'il faut avoir une riposte israélienne pour asseoir la légitimité israélienne ? "Les dirigeants politiques et militaires d'Israël n'ont rien dit sur cette question de riposte. Oui, on a dit que l'Iran va payer le prix. Oui, on a dit que celui qui fera mal à Israël, Israël lui fera mal", assure-t-elle au micro d'Europe 1. Selon elle, l'Etat hébreu va faire son "calcul". "Je crois que c'est très clair pour tout le monde. Une attaque pareille de 300 drones et missiles doit avoir une sorte de riposte. On ne peut pas rester sans réaction et sans réagir", insiste l'ambassadrice.

Elle souligne notamment la coalition forte qui soutient Israël. "Il y a une alliance importante avec les Américains mais pas seulement, avec d'autres pays aussi, y compris la France et quelques pays de la région. Et ils ont bien compris que l'Iran est une menace et pas seulement contre Israël. C'est une menace pour la région et même pour le monde", juge-t-elle. Selon elle, une menace régionale est aussi une menace pour le monde. "Il faut bien comprendre l'idéologie de l'Iran. La nécessité d'exporter leur idéologie dans le monde a commencé par des pays voisins. Et la destruction d'Israël est une étape pour dominer le monde avec leur idéologie", dénonce-t-elle.

Pour l'ambassadrice, le fait que l'Iran possède une bombe nucléaire, avec des missiles longues distances pouvant toucher les capitales européennes, est quelque chose de très dangereux. "C'est quelque chose que le monde ne peut pas tolérer", conclut-elle.