Attaque à Moscou : ce qu’il faut retenir de l’allocution de Vladimir Poutine

Au moins 115 personnes ont été tuées et 115 ont été blessées dans l'assaut d'une salle de concert dans la banlieue de Moscou, ce vendredi soir. L'attaque armée a été unanimement condamnée par la communauté internationale et revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Ce samedi après-midi, au lendemain de l'assaut, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé lors d'une brève allocution télévisée. Le chef d'État récemment réélu a dénoncé un "acte terroriste barbare" et promet que les responsables seront tous "punis".

Tous les assaillants arrêtés

Il a également annoncé un jour de deuil national en hommage aux victimes, qui aura lieu ce dimanche. "J'exprime mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches (…) je déclare le 24 mars jour de deuil national", a déclaré le chef d'Etat, dénonçant aussi un "massacre sanglant". Plus tôt dans la journée, le Kremlin avait annoncé l'arrestation de 11 personnes, dont quatre auteurs présumés de la fusillade.

Lors de son allocution, Vladimir Poutine a confirmé que tous les assaillants ont été arrêtés, alors qu'ils tentaient de fuir vers l'Ukraine. "Ils se dirigeaient vers l'Ukraine où, selon des données préliminaires (des enquêteurs), une 'fenêtre' avait été préparée pour qu'ils franchissent la frontière", a-t-il accusé avant d'assurer que "ceux qui sont derrière ces terroristes seront punis" et qu'ils "n'auront pas un destin enviable".

