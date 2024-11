Attaque à la voiture-bélier en Chine : 35 morts et des dizaines de blessés, annoncent les autorités

Près de 35 personnes ont été tuées et 43 blessées après qu'une voiture a foncé sur la foule lundi soir à Zhuhai, une localité du sud de la Chine, a annoncé la police locale mardi. Les autorités avaient fait état d'un incident de ce type dès lundi, mais la police n'avait alors signalé que des blessés, et des vidéos ont par la suite été retirées des réseaux sociaux. Mardi, la police annonce désormais qu'une "attaque grave et vicieuse" a eu lieu au Centre sportif de Zhuhai, faisant 35 morts et 43 blessés.

Le suspect dans le coma

Le pronostic vital des blessés n'est pas engagé, selon la même source. Le conducteur, un homme de 62 ans, a "forcé l'entrée au volant d'un petit SUV et foncé à l'intérieur du centre sportif de la ville, renversant les gens qui s'entraînaient dans les allées intérieures", a indiqué la police dans un communiqué. Le conducteur, prénommé Fan, a été interpellé alors qu'il se portait des coups avec un couteau "et a été envoyé à l'hôpital pour des soins", selon la même source.

Il se trouve dans le coma après s'être blessé notamment au cou et "n'est pas en état de subir un interrogatoire", a ajouté la police. De premiers éléments d'enquête suggèrent que l'homme a pu commettre son acte en raison de "son mécontentement concernant le partage des biens ayant suivi son divorce". Des vidéos de l'attaque ont circulé sur les réseaux sociaux lundi soir, mais la plupart avaient disparu mardi.

Des attaques récurrentes

Le président chinois Xi Jinping a demandé de faire "tout le nécessaire" pour soigner les blessés, et a souhaité que l'auteur des faits soit "puni conformément à la loi". Le plus important salon aéronautique civil et militaire chinois se déroule actuellement dans la même ville. Le pays a connu une série d'attaques violentes ces derniers mois. Un homme a tué trois personnes et en a blessé 15 dans une attaque au couteau dans un supermarché de Shanghai en octobre.

En septembre, un écolier japonais avait été poignardé dans la ville de Shenzen (sud) et était mort de ses blessures, suscitant une vive réaction de Tokyo. Et en juillet, un véhicule avait foncé sur des passants dans la ville de Changsa (centre), faisant huit morts.