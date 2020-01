Après son évasion du Japon, Carlos Ghosn s'exprime : suivez sa conférence de presse en direct

L'ESSENTIEL EN DIRECT

C'est l'une des prises de parole les plus attendues de ce début d'année : à Beyrouth, au Liban, Carlos Ghosn doit s'exprimer devant les journalistes du monde entier, mercredi à 14 heures, neuf jours après sa rocambolesque évasion du Japon, où il était en résidence surveillée. Lors de cette conférence de presse retransmise dans le monde entier et minutieusement préparée par ses proches et sa défense, l'ancien PDG de Renault-Nissan devrait évoquer sa fuite spectaculaire et sa situation judiciaire au Japon, où il reste sous le coup de quatre chefs d’inculpation* pour des malversations financières.

Les infos à retenir : Carlos Ghosn va s'exprimer en anglais à 14 heures, heure française, devant 120 journalistes

Depuis Beyrouth, l'ancien patron de Renault va tenter de prouver son innocence

Sa prise de parole a été minutieusement préparée par sa garde rapprochée

Une conférence de presse longue et en anglais

Pour sa première apparition publique depuis qu'il s'est soustrait à la justice japonaise, Carlos Ghosn devrait s’exprimer en anglais, et peut-être prononcer quelques mots en français mais rien n’est encore confirmé. La configuration sera assez classique : l'ancien patron devrait être placé sur une petite estrade, face à une centaine de journalistes du monde entier. Après un propos liminaire dans lequel il va remercier sa famille et dénoncer le système judiciaire japonais, les échanges devraient durer au moins deux heures.

>> LIRE AUSSI - À quoi va ressembler la conférence de presse de Carlos Ghosn ?

Que va dire Carlos Ghosn ?

Si les journalistes attendent que Carlos Ghosn se justifie sur son évasion, il paraît peu probable que l’ancien patron s’éternise sur cet épisode qui agite pourtant les médias du monde entier depuis le 30 décembre. L'homme d'affaires devrait probablement se défendre sur le fond de ce que la justice lui reproche, avec l'aide de ses avocats présents dans la salle, réfutant selon nos informations les soupçons d'abus de biens sociaux et de corruption active dont il fait l'objet en France. Il a même prévu de donner des noms et de projeter des documents censé prouver son innocence.

Une préparation méticuleuse

Pour préparer cette prise de parole, "la plus importante de toute sa vie", selon les mots de son épouse Carole au Parisien, Carlos Ghosn a beaucoup échangé avec ses avocats. Mais l'ancien PDG de Renault-Nissan a étroitement collaboré avec Anne Méaux, sa chargée de communication. C'est d'ailleurs sous la houlette de la patronne de l'agence Image 7 qu'ont travaillé d'arrache-pied depuis des semaines la vingtaine de conseillers en communication et d'avocats, multipliant les réunions téléphoniques sur trois continents, y compris le soir de Noël.

Invité mercredi de Philippe Vandel dans Culture - Medias, Renaud Revel, journaliste spécialiste des médias à Paris Match, a expliqué que "Carole Ghosn (l’épouse de Carlos Ghosn, NDLR), Carlos Ghosn lui-même et Anne Méaux, grande prêtresse de la com qui gère l’image et la communication du couple Ghosn depuis un an” sont les initiateurs de cette conférence de presse. Anne Méaux, qui, selon Renaud Revel, n’est à Beyrouth que “depuis maintenant une petite semaine” n’avait jamais rencontré son client avant son arrivée au Liban. "Elle a rencontré Carlos Ghosn physiquement il y a trois jours", affirme Renaud Revel, qui a discuté avec Anne Méaux par téléphone. "Le contrat qui lie Carlos Ghosn à Anne Méaux remonte à un an, au début de la crise. Ils ont correspondu par écrans interposés, par Skype", précise-t-il, avant d’ajouter que cette rencontre était “un grand moment d’émotion partagé".

*Le terme 'inculpation' n'existe plus dans la procédure judiciaire française mais est toujours employé au Japon. Europe 1 a choisi de conserver le terme employé par les autorités judiciaires locales.