Après le changement de position du Hamas, une trêve avec Israël est-elle possible dans la bande de Gaza ?

Une nouvelle trêve est-elle possible à Gaza ? Le Hamas, qui réclamait un cessez-le-feu définitif à Gaza, propose désormais une trêve de six semaines seulement. En échange de cet arrêt temporaire des combats, le mouvement terroriste pourrait libérer 42 otages, dont les personnes les plus fragiles.

"Il y a eu des pressions sur le Hamas"

Une concession qui pourrait s'expliquer par les pressions reçues dernièrement par le Hamas : "Le Hamas était sur une posture maximaliste, mais c'était une impasse de toute façon. Et manifestement, il y a eu aussi des pressions sur le Hamas", estime Guillaume Rigoulet-Roze, chercheur associé à l'Iris et spécialiste du Moyen-Orient. "Il y a des rumeurs qui laissent entendre que le Qatar aurait menacé de ne pas maintenir un bureau politique. Et puis, il y avait aussi des pressions du Hezbollah parce qu'il y avait aussi le risque que les Mollahs soient entraînés dans une spirale qu'ils ne souhaitent pas".

Mais attention, précise-t-il, rien n'est encore fait. Une délégation israélienne doit se rendre au Qatar prochainement pour négocier les détails de l'accord. Hier, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a cependant assuré que les pays médiateurs, dont font partie les États-Unis, travaillent d'arrache-pied pour conclure un accord.