Après deux séismes, la Californie craint le "Big One" : "il aura lieu un jour ou l'autre"

INTERVIEW

Faut-il craindre le "Big One" ? Après les deux séismes qui ont secoué la Californie en deux jours, l'Ouest américain s'inquiète de l'imminence de ce tremblement de terre d'une magnitude de plus de 8,5, potentiellement dévastateur et très redouté. Europe 1 a interrogé Jean-Paul Montagnier, sismologue, sur la vraisemblance de cette menace.

"En Californie, de façon très régulière, il y a des tremblements de terre qui atteignent pratiquement une magnitude de 8", analyse le sismologue. "C'est énorme, c'est ce qu'on appelle un méga-séisme. Ça veut dire que la faille peut se déplacer de plusieurs dizaines de mètres, très rapidement, et sur plusieurs centaines de kilomètres."

"Je ne peux pas vous dire s'il aura lieu demain"

"C'est ce qui s'était produit dans la région de Los Angeles le long de la faille de San Andreas, il y a déjà près de 150 ans", poursuit Jean-Paul Montagnier à propos du dernier "Big One". "On pense que le temps de récurrence entre deux séismes de cette nature est entre 150 et 200 ans, donc si vous voulez les gens commencent à s'inquiéter..."

La menace est-elle vraiment imminente ? "Je ne peux pas vous dire s'il aura lieu demain, dans dix ans ou dans vingt ans", répond le spécialiste. "Mais ce qui est clair, c'est qu'il aura lieu un jour ou l'autre, donc ça provoquera des dégâts très importants."