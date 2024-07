Appel entre les ministres de la Défense russe et américain pour prévenir un «risque d'escalade»

Les ministres de la Défense russe et américain ont évoqué "la réduction du risque d'une escalade" lors d'une conversation téléphonique, a annoncé vendredi Moscou, deux jours après l'annonce par Washington du déploiement ponctuel de missiles de longue portée en Allemagne.

Une conversation à l'initiative de la Russie

Lors de cet appel entre Andreï Belooussov et Lloyd Austin, "la question de la prévention de menaces à la sécurité et de la réduction du risque d'une possible escalade a été évoquée", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. La conversation a eu lieu à initiative de la Russie, a-t-il précisé.

Une porte-parole du Pentagon, Sabrina Singh, a affirmé à la presse que lors de cet appel Lloyd Austin avait lui souligné "l'importance de maintenir des lignes de communication" avec Moscou en plein conflit en Ukraine, et juste après le sommet de l'Otan à Washington.

Déploiement de nouveaux armements en Allemagne

La Maison Blanche a annoncé mercredi que les Etats-Unis déploieraient de façon ponctuelle, à partir de 2026, de nouveaux armements en Allemagne, de plus longue portée que les systèmes américains actuellement positionnés en Europe. Le chancelier allemand Olaf Scholz a défendu jeudi cette décision qui selon lui "s'inscrit dans la dissuasion" et "garantit la paix". Le Kremlin a condamné de son côté cette mesure, signe selon elle d'un retour "vers la Guerre froide".

Le précèdent appel officiel entre les ministres de la Défense russe et américain remonte au 26 juin. Selon Moscou, Andreï Belooussov avait alors "souligné le risque d'une nouvelle escalade" liée à "la fourniture d'armes américaines" à Kiev.