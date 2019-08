Amazonie : le G7 va débloquer une aide d'urgence de 20 millions d'euros pour lutter contre les incendies, annonce Emmanuel Macron

Le G7 a décidé de débloquer une aide d'urgence de 20 millions de dollars pour l'Amazonie, principalement afin d'y envoyer des avions bombardiers d'eau Canadair basés dans la région lutter contre les incendies qui ravagent la forêt tropicale depuis plusieurs semaines, a annoncé la présidence française. Ces incendies sont "un drame pour l'humanité toute entière", a déclaré Emmanuel Macron devant la presse, lors du G7 de Biarritz.

Outre cette flotte aérienne, le G7 est tombé d'accord sur un volet d'aide à moyen terme destiné à la reforestation, qui sera présenté à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre et pour lequel il faudra l'accord du Brésil et travailler en lien avec les ONG et les populations locales, a précisé l'Elysée.