Allemagne : la ministre de l'Intérieur veut durcir la politique envers les réfugiés délinquants

Après des années d'âpres négociations, les eurodéputés ont adopté mercredi une profonde réforme de la politique migratoire européenne qui durcit les contrôles des arrivées aux frontières du bloc et met en place un système de solidarité entre États membres. Cette question migratoire se pose en particulier en Allemagne, où pour la première fois cette semaine, le gouvernement a corrélé l’afflux massif de réfugiés à l'augmentation des délits. Le nombre de crimes commis par des étrangers en Allemagne a augmenté de 13,5%.

"Le principe de zéro tolérance s’applique"

Les délinquants d’origine étrangère représentent désormais 41% de l’ensemble des suspects appréhendés en Allemagne, soit 923.000 personnes en 2023. Un record qui inquiète la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser : "Il n’y a aucune justification ou excuse pour ces violences, et le principe de zéro tolérance s’applique. Et concernant les criminels étrangers, en plus d’une application immédiate des lois anticriminalité, ils devront être expulsés beaucoup plus rapidement qu’auparavant".

Cette déclaration venant d’un gouvernement social-démocrate a de quoi surprendre dans un pays où la lutte contre l’immigration a longtemps été la chasse gardée des partis d’extrême droite. Mais l’afflux massif de réfugiés en hausse de 51% l’an dernier, notamment Syriens, Afghans et Ukrainiens remet la question migratoire au centre de l’agenda politique. À moins de deux mois des élections européennes, où l’extrême droite fait la course en tête en Allemagne.