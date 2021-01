Algérie : Benjamin Stora dénonce ceux qui vivent d'une '"rente mémorielle"

INTERVIEW

Mettre en place une commission "Mémoire et vérité" chargée de proposer des "initiatives communes entre la France et l'Algérie sur les questions de mémoire". Voilà la principale mesure prônée par le rapport de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie (1954-1962). Mais la tâche sera ardue pour calmer les mémoires, car des résistances se font sentir de part et d'autre de la Méditerranée. Invité vendredi d'Europe Midi, deux jours après avoir remis ses conclusions à Emmanuel Macron, l'historien français a dénoncé les personnes opposées à cette idée qui vivent, "en France comme en Algérie, d'une rente mémorielle".

"Il faut avancer"

Pour Benjamin Stora, cette "rente mémorielle" sert "à construire une politique, une clientèle politique et sociale". Et retirer cette rente "revient quelque part à leur enlever une sorte d'identité politique particulière. Donc il faut en finir avec ça, parce qu'on a beaucoup de défi à affronter dans le futur avec l'Algérie : la question du terrorisme notamment, [...] ou encore l'immigration." Car selon l'historien, "on ne peut pas continuer à avoir des relations avec un pays sans aborder ces questions-là, ce n'est pas possible. Il faut avancer."

