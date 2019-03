Algérie : Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5ème mandat

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, confronté depuis deux semaines à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, a annoncé lundi renoncer à briguer un 5ème mandat, et reporte sine die la présidentielle prévue le 18 avril.

Transmettre aux "nouvelles générations". Dans un message à la nation publié par l'agence officielle APS, Abdelaziz Bouteflika déclare : "Il n’y aura pas de cinquième mandat et il n’en a jamais été question pour moi, mon état de santé et mon âge ne m’assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l’assise des fondations d’une nouvelle République en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons de tous nos vœux." Le président algérien assure en outre que cette "nouvelle République" sera "entre les mains des nouvelles générations d'Algériennes et d'Algériens".

Report de la présidentielle. Il annonce par la même occasion le report de l'élection présidentielle, prévue initialement le 18 avril prochain. "Il s’agit de satisfaire une demande pressante que vous (les Algériens, ndlr) avez été nombreux à m’adresser dans votre souci de lever tout malentendu quant à l’opportunité et à l’irréversibilité de la transmission générationnelle à laquelle je me suis engagé", explique dans son message Abdelaziz Bouteflika, sans avancer de nouvelle échéance. Il précise toutefois que la présidentielle aura lieu "dans le prolongement" d'une conférence nationale" chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de Constitution d'ici fin 2019.