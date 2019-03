Algérie : Abdelaziz Bouteflika de retour dans le pays, annonce la présidence

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré dimanche en Algérie à l'issue de deux semaines d' hospitalisation à Genève, en Suisse, pour des "contrôles médicaux périodiques", a annoncé la présidence algérienne dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle APS.

Le président Bouteflika, 82 ans, affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, est confronté depuis le 22 février en Algérie à une contestation sans précédent depuis sa première élection à la tête de l'État en 1999.

Des contrôles médicaux périodiques. Cette contestation a été déclenchée par l'annonce de son intention de briguer un cinquième mandat lors de la présidentielle du 18 avril. "Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a regagné Alger dimanche après-midi, à l'issue d'une visite privée à Genève au cours de laquelle il a effectué ses contrôles médicaux périodiques", indique simplement la dépêche de l'APS, citant un communiqué de la présidence algérienne, sans autre détail.

Un important dispositif de sécurité. Un avion aux couleurs du gouvernement algérien avait décollé dimanche après-midi de Genève et avait atterri, selon des médias algériens, moins de deux heures plus tard sur la base militaire aérienne de Boufarik, à une quarantaine de km au sud d'Alger. Un photographe de l'AFP, qui n'a pu accéder aux abords de la base autour de laquelle un important dispositif de sécurité était déployé, a vu un convoi de plusieurs voitures noires aux vitres fumées sortir de l'enceinte militaire et prendre l'autoroute - fermée à la circulation - en direction d'Alger.