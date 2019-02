Alcool frelaté en Inde : le bilan grimpe à 133 personnes tuées

Au moins 35 personnes de plus ont péri dans le nord-est de l'Inde après avoir bu de l'alcool frelaté, portant le bilan de cette affaire d'empoisonnement massif à 133 morts, a annoncé la police dimanche.

Dix personnes arrêtées. Au moins 200 victimes étaient toujours hospitalisées. Le drame survient moins de deux semaines après la mort d'une centaine de personnes dans le nord du pays dans des circonstances identiques. "Le bilan de la tragédie de l'alcool atteint 133 morts dans les districts de Golaghat et Jorhat", dans l'Etat de l'Assam, a déclaré Mukesh Agarwala, haut responsable de la police. "Dix personnes ont été arrêtées. Nous avons envoyé des échantillons du breuvage à un laboratoire médico-légal et nous attendons leur rapport".

L'alcool avait été produit clandestinement. Les victimes ont commencé à tomber malades jeudi soir après avoir consommé de l'alcool produit clandestinement. La plupart des personnes intoxiquées, parmi lesquelles de nombreuses femmes, travaillaient dans des plantations de thé de la région. Selon des médecins, les victimes ont été hospitalisées en proie à d'intenses vomissements, à bout de souffle et avec de fortes douleurs dans la poitrine. Le chef du gouvernement de l'Etat d'Assam, Sarbananda Sonowal, a ordonné l'ouverture d'une enquête. Parmi les personnes arrêtées figurent un vendeur et deux responsables de l'administration fiscale.

Des centaines d'Indiens pauvres meurent chaque année après avoir consommé de l'alcool frelaté bon marché. Mi-février, une centaine de personnes avaient succombé en un week-end à de l'alcool frelaté et de nombreuses victimes avaient dû être hospitalisées, dans une zone à cheval sur les Etats d'Uttar Pradesh et d'Uttarakhand (nord), à 150 km au nord de la capitale New Delhi. La police avait alors déclenché une vaste opération contre les distilleries clandestines. Des centaines d'Indiens pauvres meurent chaque année après avoir consommé de l'alcool frelaté bon marché. Les contrebandiers ajoutent souvent du méthanol - un alcool hautement toxique parfois utilisé comme antigel - dans leur breuvage afin de le corser.

40% de l'alcool indien produit illégalement. Des cinq milliards de litres d'alcools bus chaque année en Inde, environ 40% sont produits illégalement, selon l'Association internationale des vins et spiritueux de l'Inde. Plusieurs Etats indiens ont mis en oeuvre ou militent en faveur de la prohibition mais les opposants à ce type de mesures font valoir qu'elles ne font qu'inciter à la production d'alcool illégal.